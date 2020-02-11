Круизный лайнер находится в море уже две недели из-за коронавируса

На борту Westerdam находится 2 257 пассажиров и членов экипажа.

Круизный лайнер Westerdam, который отправился в плавание из Гонконга 1 февраля, не может зайти ни в один запланированный порт из-за страха тамошних администраций, что на его борту есть больные коронавирусом.

Сейчас судну предоставят запасы пищи и воды, заявил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул.

На борту Westerdam находится 2 257 пассажиров и членов экипажа. За две недели своего плавания лайнер должен был посетить несколько портов Тайваня и Японии.

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Конечным пунктом назначению должен был стать японский порт Йокогама, куда судно прибыло 15 февраля. Впрочем, Япония отказалась принимать Westerdam, заявив об этом за несколько дней после начала круиза. Так же поступили Гуам и Манила, пишет Bloomberg.

Оператор Holland America Line ответил, что лайнер не на карантине, причин подозревать коронавирус у кого-то на борту нет. Топлива и продуктов судну хватит до конца рейса.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на сегодняшнее утро, по данным китайских властей, в КНР количество жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составила 1017 человек. Подтверждено 42 тыс. 708 случаев заболеваний, 3 тыс. 998 человек выздоровели.

Также сегодня, 11 февраля, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине пять человек проверяют на инфицирование коронавирусом, преимущественно это лица, которые приехали из Китая.