За пределами Китая зарегистрировано более 390 человек, инфицированных коронавирусом – ВОЗ

На сегодня в мире зарегистрировано более 40 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекции, вызванной коронавирусом.

За пределами Китая зарегистрирован 391 человек, инфицированный новым коронавирусом, один из которых умер.

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Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, сегодня в мире зарегистрировано более 40 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекции, вызванной коронавирусом.

73% всех случаев болезни зафиксированы в одной провинции Китая - Хубэй.

Также напоминается, что сегодня Всемирная организация здравоохранения не рекомендует принимать никаких специфических мер относительно путников. Также ВОЗ не рекомендует ограничивать торговлю или международное сообщение со странами, где регистрируются случаи.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на сегодняшнее утро, по данным китайских властей, в КНР количество жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составила 1017 человек. Подтверждено 42 тыс. 708 случаев заболеваний, 3 тыс. 998 человек выздоровели.

Также сегодня, 11 февраля, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине пять человек проверяют на инфицирование коронавирусом, преимущественно это лица, которые приехали из Китая.