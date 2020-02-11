В России выписали из больницы заразившуюся коронавирусом студентку

Выписанная пациентка не представляет опасности для окружающих.

Китайскую студентку (одну из двух заболевших коронавирусом) из российской Тюмени выписали из больницы.

Читайте такжеThe Guardian: Коронавирус из Китая может заразить 60% населения Земли

Эту информацию подтверждает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам медиков, лабораторные исследования показали, что девушка здорова.

"Мы ее выписали с цветами и шариками, очень рады, что все так хорошо закончилось для нее. У студентов, которые с ней летели по окончании карантина, также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные", - заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области.

Напомним, 31 января в России были выявлены первые два человека, зараженные новым коронавирусом. Оба заболевших - граждане Китая.