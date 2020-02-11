В России выписали из больницы заразившуюся коронавирусом студентку
14:44, 11 февраля 2020Зарубежные новости
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Выписанная пациентка не представляет опасности для окружающих.
Иллюстрация REUTERS
Китайскую студентку (одну из двух заболевших коронавирусом) из российской Тюмени выписали из больницы.
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Эту информацию подтверждает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам медиков, лабораторные исследования показали, что девушка здорова.
"Мы ее выписали с цветами и шариками, очень рады, что все так хорошо закончилось для нее. У студентов, которые с ней летели по окончании карантина, также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные", - заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области.
Напомним, 31 января в России были выявлены первые два человека, зараженные новым коронавирусом. Оба заболевших - граждане Китая.
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