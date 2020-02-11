The Guardian: Коронавирус из Китая может заразить 60% населения Земли

Ученые до сих пор не знают наверняка, сработали ли на самом желе жесткие китайские методы, нацеленные сдержать распространение вируса.

Эпидемия нового коронавируса может охватить до двух третей населения мира, если ее не удастся взять под контроль. Так считает один из главных эпидемиологов Гонконга. Его предостережения прозвучали после того, как во Всемирной организации здравоохранения объявили, что недавно обнаруженные случаи выявления коронавируса у пациентов, которые никогда не были в Китае, могут оказаться лишь «верхушкой айсберга».

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Как пишет The Guardian, профессор Габриэль Леун, который возглавляет кафедру охраны здоровья в Гонконгском университете, прокомментировал, что главной задачей остается выяснение размеров и формы этого «айсберга». Большинство экспертов считают, что каждый зараженный пациент, в среднем будет передавать смертельный вирус примерно 2,5 людям. Таким образом, «уровень атаки» достигает 60-80%.

«60% населения мира – это страшная, большая цифра», - сказал Леун журналистам The Guardian в Лондоне перед тем, как отправиться на встречу экспертов ВОЗ в Женеве.

Даже если общий уровень смертности не превысит 1%, что по мнению Леуна возможно при условии учета среднего класса, все равно количество погибших будет очень большим. Гонконгский ученый собирается сказать ВОЗ, что главная проблема – это масштабы всемирной эпидемии, которая нарастает. А второй приоритет – это выяснить, действительно ли сработали и сдержали распространение вируса жесткие методы Китая. Ведь если китайский подход был эффективным, тогда другим странам тоже стоит им воспользоваться.

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Количество погибших от коронавируса на материковом Китае во вторник перевалило за тысячу человек. Кроме того, количество зараженных тоже весомо выросло. Леун – один из главных мировых экспертов в сфере эпидемий, вызванных коронавирусами. Он сыграл важную роль в борьбе против вспышки SARS в 2002-2003 годах. Ученый тесно сотрудничает с другими передовыми учеными, в частности с коллегами в Имперском колледже Лондона и Оксфордском университете.

В конце января он предупредил, что вспышка вируса, скорее всего, будет «разрастаться экспонециально» в городах Китая. Через одну или две недели мир узнал о критической ситуации в Ухане. Также ученый допустил, что могут начаться «независимые, самодостаточные вспышки в крупных городах по всему миру». И это может оказаться неизбежным из-за масштабного передвижения людей, которые были инфицированы, но еще не страдают от симптомов. А системы здравоохранения не делают ничего, чтобы остановить это распространение. Эпидемиологи пытались выяснить, что, вероятнее всего, произойдет дальше.

«Действительно ли 60-80% населения мира будут заражены? Может и нет. Может все будет происходить волнами. Возможно летальность вируса сократится. Ведь, убивая всех на своем пути, он погибает и сам», - сказал ученый.

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Экспертам также предстоит выяснить, сократили ли распространение инфекции ограничения в центре Уханя и других крупных городов.

«Эти массивные вмешательства системы здравоохранения, социальная изоляция и ограничение мобильности сработали в Китае? Если да, тогда как мы можем их свернуть? Или это невозможно?» - говорит ученый.

«Давайте предположим, что ограничения сработали. Но как долго можно закрывать школы? Сколько времени весь город будет заблокированным? Как долго людям нельзя будет ходить в магазины? А если убрать эти ограничения, начнется ли сразу же новая вспышка? Это все очень важные вопросы», - добавил Леун.

Если же методы Китая не сработали, тогда придется столкнуться с другой неприятной правдой: коронавирус, вероятно, невозможно сдержать. В таком случае миру нужно будет изменить тактику. Вместо того, чтобы сдерживать вирус, нужно будет работать над тем, чтобы сократить его последствия.