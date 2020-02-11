В российской больнице врачи спрятались от пациента с подозрением на коронавирус
Прилетевший из Пекина парень вернулся домой в российскую Уфу и почувствовал недомогание, но не смог пройти обследование в местной больнице.
Его отец рассказал, что медперсонал инфекционной больницы в ужасе разбежался, как только услышал, что он восемь месяцев провел в Китае, пишет местный сайт Ufa1.
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"Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус", - рассказал собеседник СМИ.
В итоге молодого человека отправили в приемный покой, однако и дежурная от него убежала. Врачи разговаривали с пациентом через закрытые двери и отправили его на выход через черный ход.
В самой больнице пока не комментировали ситуацию.
Как сообщалось, по состоянию на утро 11 февраля, в Китае число жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составляет уже 1017 человек.