В российской больнице врачи спрятались от пациента с подозрением на коронавирус

Медики разбежались по кабинетам, услышав слово "коронавирус".

Прилетевший из Пекина парень вернулся домой в российскую Уфу и почувствовал недомогание, но не смог пройти обследование в местной больнице.

Его отец рассказал, что медперсонал инфекционной больницы в ужасе разбежался, как только услышал, что он восемь месяцев провел в Китае, пишет местный сайт Ufa1.

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"Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус", - рассказал собеседник СМИ.

В итоге молодого человека отправили в приемный покой, однако и дежурная от него убежала. Врачи разговаривали с пациентом через закрытые двери и отправили его на выход через черный ход.

В самой больнице пока не комментировали ситуацию.

Как сообщалось, по состоянию на утро 11 февраля, в Китае число жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составляет уже 1017 человек.