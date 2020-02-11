Число жертв коронавируса превысило тысячу: последние данные

Всего от вируса-убийцы умерли 1016 человек.

Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило тысячу.

Об этом сообщили в государственном комитете КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

Читайте такжеКаждые 15 минут: за сутки в китайской провинции Хубэй из-за коронавируса умерли больше 100 человек

Так, за прошлые сутки в Китае погибли 108 человек, выздоровели 3 тыс. 996. Общее число заражений достигло 42 тыс. 638, всего умерли 1016 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.