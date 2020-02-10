Случаи заражения коронавирусом вне Китая могут стать "искрой", от которой вспыхнет большой пожар - ВОЗ

Коронавирус добрался до как минимум 27 стран и территорий, заразив более 330 людей за пределами материкового Китая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена новыми случаями заражения коронавирусом, зафиксированными среди пациентов, которые никогда не посещали Китай.

По оценкам ВОЗ, такие случаи могут стать "искрой", от которой вспыхнет большой пожар, передает НВ со ссылкой на CNBC.

Пять граждан Великобритании подхватили коронавирус на горнолыжном курорте Контамин-Монжуа во Франции. В Британии также подтвердили новый случай, связанный с британцем, который посетил конференцию в Сингапуре.

Согласно официальным данным, коронавирус добрался до как минимум 27 стран и территорий, заразив более 330 людей за пределами материкового Китая.

"Это небольшое число случаев может быть искрой, которая перерастет в большой пожар, но пока это всего лишь искра", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Согласно ВОЗ, коронавирус распространяется преимущественно через капли, выделяемые при кашле или чихании, или через капли слюны или выделения из носа.

Коронавирус может передаваться при тесном контакте с инфицированным, например, дома или в больнице.

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Симптомы могут включать в себя боль в горле, насморк, лихорадку или пневмонию и могут прогрессировать до полиорганной недостаточности или смерти в тяжелых случаях.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Только неделю спустя власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 10 февраля в мире зарегистрировано 40 тысяч 536 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 910 летальных. Два летальных случая зафиксировали за пределами Китая.