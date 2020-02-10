Смертельный коронавирус: эксперты ВОЗ прибыли в Китай для изучения вируса

В ВОЗ обеспокоены тем, что фиксируются случаи заболевания коронавирусом у людей, не посещавших Китай.

Передовая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области борьбы с вирусом 2019 nCoV прибыла в Китай.

Об этом на брифинге в Женеве заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, сообщает "РБК-Украина".

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По его словам, китайское правительство около двух недель согласовывало разрешение на прибытие экспертов ВОЗ.

Тедрос также отметил, что в настоящее время зафиксированы случаи заболевания коронавирусом у людей, которые не посещали Китай.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на утро 10 февраля количество больных на коронавирус нового типа на территории Китая достигло 40 171 лица. Количество погибших возросло до 910 человек.