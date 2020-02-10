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Евросоюз эвакуировал из китайского Уханя более 550 граждан

16:40, 10 февраля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Европейской комиссии.

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Еврокомиссия через Механизм гражданской защиты финансирует транспортировку граждан ЕС и Великобритании дальше в такие страны ЕС, как Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Румыния и Швеция.

Также отмечается, что ЕС выделил 10 миллионов евро в рамках программы Horizon 2020 для исследования коронавирус и для разработки средств борьбы с ним.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на утро 10 февраля общее количество инфицированных коронавирусом нового типа на территории Китая достигло 40 171 лица. Количество погибших возросло до 910 человек.

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