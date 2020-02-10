Выявлен новый путь передачи китайского вируса-убийцы

Ученые пока не знают, как долго 2019-nCov может жить вне организма.

Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov.

Они утверждают, что им может стать диарея сообщает издание Science Alert.

Так, в больнице Уханя диарея и тошнота наблюдалась у 14 из 138 пациентов за 1-2 дня до развития лихорадки и затрудненного дыхания.

У первого пациента с коронавирусом в США в течение двух дней также было выявлено нарушение в моторике кишечника, после чего вирус обнаружился в стуле.

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Имеются данные и о других случаях появления вируса в фекалиях у людей с атипичными абдоминальными симптомами, которые характерны для SARS. Поскольку 2019-nCov и SARS принадлежат к одному семейству вирусов, ученые уверены, что возможен фекальный путь передачи вируса.

Однако ученые пока не знают, как долго 2019-nCov может жить вне организма. Кроме того, неизвестно, к каким температурам чувствителен новый вирус.

Как сообщалось, по состоянию на 10 февраля в мире зарегистрировано 40 тысяч 536 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 910 летальных.