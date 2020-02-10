Еще один украинец заразился коронавирусом на борту Diamond Princess - СМИ

Официального подтверждения информации о втором зараженном украинце на борту пока нет.

Возросло число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем с 3 февраля на карантине в японском порту Йокогама.

Сообщается о 66 новых случаях заражения коронавирусом, передает NHK. По состоянию на 10 февраля общее число инфицированных на борту лайнера - 136.

Читайте такжеКоронавирус: количество заболевших превысило 40 тысяч человек, 910 погибли

"Среди 66 новых зараженных 10 февраля: 45 - японцы, 11 - американцы, 4 - австралийцы, 3 - филиппинцы. Один канадец, один британец и один украинец", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным украинского МИДа, на судне Diamond Princess находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после обнаружения больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

9 февраля стало известно, что на круизном судне выявлен инфицированный коронавирусом украинец. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели.