Назван опасный продукт, провоцирующий развитие рака

Онколог также порекомендовал избегать употребления слишком горячей еды.

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.

Об этом заявил врач-онколог Андрей Пылев в эфире росТВ.

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Он также порекомендовал избегать употребления слишком горячей еды.

Врач также отметил, что шоколад и кофе могут повысить риск появления других патологических состояний, но они не приводят к развитию рака.

Ранее американские ученые доказали, что употребление мяса повышает риск развития смертельно опасных заболеваний.