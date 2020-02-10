Назван опасный продукт, провоцирующий развитие рака
12:09, 10 февраля 2020Зарубежные новости
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Онколог также порекомендовал избегать употребления слишком горячей еды.
Какое мясо может быть опасным для здоровья / Фото piqsels.com
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Об этом заявил врач-онколог Андрей Пылев в эфире росТВ.
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Он также порекомендовал избегать употребления слишком горячей еды.
Врач также отметил, что шоколад и кофе могут повысить риск появления других патологических состояний, но они не приводят к развитию рака.
Ранее американские ученые доказали, что употребление мяса повышает риск развития смертельно опасных заболеваний.
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