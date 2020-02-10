Число заболевших коронавирусом на круизном судне Diamond Princess достигло 130 человек

Среди инфицированных есть и гражданин Украины.

Заболевание коронавирусом нового типа подтвердилось еще у 60 человек на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит в японском порту Йокогама. Общее число заболевших на судне превысило 130 человек.

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Об этом сообщает The Japan Times, ссылаясь на источники в правительстве. Отмечается, что к настоящему моменту медики проверили 336 потенциально больных людей, среди 3700 пассажиров и членов экипажа судна.

Напомним, 4 февраля в японском порту Йокогама круизный лайнер Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса") поместили на карантин, поскольку у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV. В связи с этим около 3700 человек на судне, включая членов экипажа, были помещены в карантин.

По состоянию на 9 февраля сообщалось о 70 инфицированных коронавирусом. Среди больных есть и гражданин Украины.