Коронавирус: количество заболевших превысило 40 тысяч человек, 910 больных погибли

За сутки от болезни в Китае умерли 97 человек.

По состоянию на утро 10 февраля всеобщая количество больных короновирус нового типа на территории Китая достигла 40171 человека. За последние сутки количество погибших увеличилось на 97 и сейчас в целом составляет 910 человек.

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Об этом сообщает AP. Известно, что от вируса в Китае умерли 908 человек и еще двое - в Гонконге и на Филиппинах. Китайские власти сообщают, что в стране за предыдущие 24 часа было зарегистрировано 3062 случая заболевания.

В медицинских учреждениях Китая пока лечатся 38 тысяч человек.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.