Коронавирус: количество заболевших превысило 40 тысяч человек, 910 больных погибли
По состоянию на утро 10 февраля всеобщая количество больных короновирус нового типа на территории Китая достигла 40171 человека. За последние сутки количество погибших увеличилось на 97 и сейчас в целом составляет 910 человек.
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Об этом сообщает AP. Известно, что от вируса в Китае умерли 908 человек и еще двое - в Гонконге и на Филиппинах. Китайские власти сообщают, что в стране за предыдущие 24 часа было зарегистрировано 3062 случая заболевания.
В медицинских учреждениях Китая пока лечатся 38 тысяч человек.
О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.