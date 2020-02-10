Эпидемия коронавируса: ВОЗ отправила в Китай экспертную группу

По состоянию на утро 9 февраля число подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом нового типа в Китае достигло 37 тысяч 198. Среди них 811 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения отправила в Китай передовая группа экспертов из-за эпидемии смертельного коронавируса 2019nCov.

Об этом в Twitter сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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"Мы проводили в Китай членов передовой группы международной экспертной миссии ВОЗ по коронавирусу 2019nCov", – написал он вечером 9 февраля.

I’ve just been at the airport seeing off members of an advance team for the @WHO-led #2019nCoV international expert mission to #China, led by Dr Bruce Aylward, veteran of past public health emergencies. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2020

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 9 февраля количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае превысило 37 тысяч, более 800 людей умерли.