Коронавирус на лайнере с украинцами на борту: заразились уже 70 человек

У еще шестерых пассажиров обнаружен положительный результат на коронавирус.

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Йокогама, обнаружили новые случаи заражения коронавируса.

Об этом сообщает New York Times.

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По информации газеты, еще шестеро пассажиров судна были заражены коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных на лайнере Diamond Princess достигло 70.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в японском порту Йокогамы круизный лайнер Diamond Princess («Бриллиантовая принцесса») поместили на карантин, так как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

В связи с этим около 3700 человек на судне, включая членов экипажа, были помещены в карантин. По состоянию на 8 февраля сообщалось о 64 инфицированных коронавирусом.

По данным украинского МИД, на судне находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.