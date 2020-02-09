Коронавирусу из Китая дали временное название

Название убийственного коронавируса на английском - Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP.

Власти Китая дали временное название новому смертельному коронавирусу.

Об этом сообщает South China Morning Post, ссылаясь на заявление Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Читайте такжеВ Китае жертвой коронавируса впервые стал иностранец

"Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что название коронавируса на английском языке - Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 9 февраля число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае достигло 37 198, среди них 811 человек умерли.