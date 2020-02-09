Коронавирус: число погибших от эпидемии в Китае превысило 800 человек

В то же время, в общей сложности 2649 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

По состоянию на утро 9 февраля число подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом нового типа в Китае достигло 37 тыс. 198. Среди них 811 человек скончались.

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Как сообщает «Синьхуа новости», по данным госкомитета по делам здравоохранения КНР за минувшие сутки было зафиксировано 2656 новых подтвержденных случаях заражения, а также о 89 новых летальных исходов болезни.

В то же время, в общей сложности 2649 человек были выписаны из больниц после выздоровления. По состоянию на конец субботы, 6188 пациентов во внутренних районах Китая находятся в тяжелом состоянии.

Накануне сообщалось, что в Китае жертвой коронавируса впервые стал иностранец

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.