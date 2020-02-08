Умер лауреат Нобелевской премии по медицине биохимик Стэнли Коэн

Открытие доктором Коэном рецептора EGF в корне изменило перспективы для миллионов больных раком во всем мире.

Биохимик и лауреат Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн умер в американском городе Нэшвилл в возрасте 97 лет.

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Об этом сообщил частный исследовательский университет Вандербильта, заслуженным и почетным профессором которого являлся Коэн. «Стэнли Коэн, легендарный биохимик из университета Vanderbilt University, награжденный Нобелевской премией за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора, скончался в Нэшвилле 5 февраля», - говорится в заявлении университета, передает kommersant.

«Открытие доктором Коэном рецептора EGF в корне изменило перспективы для миллионов больных раком во всем мире », - цитирует университет слова декана Медицинского факультета Джеффа Балсера.

Стэнли Коэн родился в Нью-Йорке в 1922 году в семье еврейских эмигрантов из России. В 1943 году он окончил Бруклинский колледж, где специализировался по химии и биологии. В 1948 году ученый получил докторскую степень по биохимии в Мичиганском университете. В 1986 году Коэн вместе с бывшей коллегой Ритой Леви-Монтальчини стал лауреатом Нобелевской премии. В 1959 году он поступил на факультет Вандербильта в качестве доцента биохимии, где создал собственную исследовательскую группу.

Считается, что история генной медицины началась с того момента, как в 1972 году Стэнли Коэн вместе с биологом Гербертом Бойером обнаружили явление конъюгации, то есть прямого переноса фрагментов ДНК от одной бактерии кишечной палочки к другой при непосредственном контакте этих клеток.