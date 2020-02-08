Диета Дюкана: как быстро похудеть, не считая калорий

Несомненное преимущество диеты Дюкана - она не предписывает считать калории и вести дневник питания.

Диета Дюкана - это созданная французским диетологом Пьером Дюканом малоуглеводневая диета. Ее суть состоит в том, что вы едите много белковой пищи (но избирательно) и сильно ограничиваете потребление углеводов.

Эта диета считается одной из самых эффективных по скорости похудения и закреплению результата. Известно, что с помощью диеты Дюкана похудели герцогиня Кембриджская и Дженнифер Лопес.

Диета Дюкана делится на четыре этапа

Атака Чередование Закрепление Стабилизация

Этап диеты "атака" - можно есть только белковые продукты. При "чередовании" в рацион добавляются овощи. На этапе "закрепление" можно есть один фрукт и кусочек твердого сыра в день. "Стабилизация" - человек возвращается к привычному режиму питания.

Важный момент: на любом этапе диеты Дюкана пейте минимум 1,5 литра воды в день, старайтесь много ходить пешком и обязательно потребляйте овсяные отруби каждый день.

Диета Дюкана: что можно есть на первом этапе

Обязательно каждый день необходимо съедать 1,5 столовые ложки овсяных отрубей. Этап "атака" в зависимости от веса желающего похудеть, может длиться от 2 до 10 дней.

Так, если вы хотите сбросить 5–10 кг – первый этап диеты Дюкана должен длиться 2–3 дня; 10–20 кг – 3–5 дней; 20–30 кг – 5–7 дней; более 30 кг –10 дней.

В этот период можно есть только нежирные белки — белое мясо, нежирную телятину, птицу, яйца, рыбу, молочку. В день можно съедать два яйца.

Диета Дюкана: второй этап, что можно есть

На втором этапе диеты Дюкана каждый день нужно съедать 2 столовые ложки овсяных отрубей.

Во время этапа чередования нужно чередовать дни с полностью белковым рационом с днями, когда в меню есть и белки, и овощи (кроме крахмалосодержащих).

Если вы хотите похудеть менее чем на 10 кг, используйте схему 1/1 - один день есть белок, а один - белок и овощи. Можно также худеть по схеме 3/3 (если в ваших планах - избавиться от 10-20 кг) и 5/5 (если ваша цель - сбросить 20-30 кг).

Диета Дюкана: что можно есть на этапе закрепления

На этом этапе разрешены хлеб, фрукты, сыр, сладости. Его продолжительность рассчитывается так: 1 потерянный килограмм = 10 дней в 3-й фазе.

Разрешается есть один фрукт в день, один кусочек сыра в день, один раз в неделю можно есть бекон либо же свинину, а также картофель и крупы. На этом этапе нужно включить в меню 2,5 столовые ложки отрубей в день.

Один день в неделю желательно делать исключительно белковым.

Запрещены фрукты, содержащие много сахара: бананы, вишни, черешни, виноград, инжир.

Один раз в неделю можете позволить себе "праздник желудка": есть все, что хочется!

Четвертый этап диеты Дюкана: стабилизация

На этом этапе вы возвращаетесь к привычному питанию. Но необходимо соблюдать следующие принципы: один день в неделю должен быть чисто белковым; три столовых ложки овсяных отрубей в день; минимум 1,5 литра воды в день; продолжительные пешие прогулки.

Кому противопоказана диета Дюкана

Страдающим от болезней почек, печени, нарушения обмена веществ. Также запрещена эта диета людям с подагрой, при беременности и кормлении грудью. Есть и ограничения по возрасту - до 18 лет.

Диета Дюкана: плюсы

Несомненный плюс - возможность быстро потерять лишние килограммы. Также радует более-менее разнообразное питание во второй и четвертой фазах диеты.

Кроме того, нет ограничений в количестве пищи и времени приема, никакого подсчета калорий и жестких ограничений.

Минусы диеты Дюкана

Из-за переизбытка белка человек может чувствовать себя усталым, у него пропадает аппетит. Также среди негативных моментов – неприятный запах может исходить изо рта и от тела.

Возможны гормональные сбои, проблемы с желчным и запоры. Также из-за переизбытка белка в организме происходит повышение уровня холестерина в крови.

Выраженный дефицит микроэлементов и витаминов, что ведет к проблемам не только с внешним видом, но и с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системой.