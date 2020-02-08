В Китае жертвой коронавируса впервые стал иностранец

6 февраля 60-летний гражданин США с диагнозом коронавирус умер в больнице Уханя.

Американец стал первой подтвержденной жертвой коронавируса среди иностранцев в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам представителя посольства США в Пекине, 6 февраля 60-летний гражданин США с диагнозом коронавирус умер в больнице Уханя.

Министерство иностранных дел Японии сообщило также, что с пневмонией в китайской провинции Хубэй умер и их 60-летний гражданин.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 8 февраля количество больных смертельной пневмонией, вызванной коронавирусом, увеличилось до 34 888, жертвами недуга стали 724 пациенты. Одновременно 2120 людей удалось вылечить.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.