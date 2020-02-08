В мире вылечили уже более 2 тысяч больных коронавирусом

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

По состоянию на утро 8 февраля количество больных смертельной пневмонией, вызванной коронавирусом увеличилось до 34 888, жертвами недуга стали 724 пациенты. Одновременно 2120 людей удалось вылечить.

Об этом говорится в обновленных данных карты Университета Джона Хопкинса.

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Больше всего больных – 34 569 – зарегистрировано на материковом Китае, еще 69 в других странах: Сингапуре (30), Гонконге (26), Таиланде, Японии (25), Южной Кореи (24), Тайване (17), Австралии (15), Германии (13).

Одновременно 2 120 пациентов вылечили. На этот раз болезнь удалось обуздать, в частности, в Австралии – 2, Японии – 2, Малайзии – 1, Южной Кореи – 1, Шри-Ланке – 1, Тайване – 1, Вьетнаме – 1.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.