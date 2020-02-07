В США от гриппа умер ребенок: мать не давала ему лекарства по советам из Facebook
В американском штате Колорадо от гриппа умер 4-летний мальчик.
Об этом пишет 11news.
Читайте также7-летняя девочка "окаменела" из-за редкой болезни (фото, видео)Отмечается, что это уже вторая детская смерть в штате за сезон гриппа.
За четыре дня до смерти мальчика его мать написала в группу антипрививочников в Facebook. Ей посоветовали не давать детям лекарство от гриппа и использовать «натуральные средства», в том числе грудное молоко, тимьян, бузину. Через несколько дней её сын скончался.
Несмотря на обещания Facebook удалить из соцсети ложную информацию о вреде прививок, десятки тысяч людей вступают в группы ативакцинаторов и призывают отказываться от прививок в пользу лечения народными средствами.
В самой популярной из них сейчас больше 139 тысяч участников.
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