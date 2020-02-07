В США от гриппа умер ребенок: мать не давала ему лекарства по советам из Facebook

Это уже вторая детская смерть в штате за последнее время.

В американском штате Колорадо от гриппа умер 4-летний мальчик.

Об этом пишет 11news.

Читайте также7-летняя девочка "окаменела" из-за редкой болезни (фото, видео)Отмечается, что это уже вторая детская смерть в штате за сезон гриппа.

За четыре дня до смерти мальчика его мать написала в группу антипрививочников в Facebook. Ей посоветовали не давать детям лекарство от гриппа и использовать «натуральные средства», в том числе грудное молоко, тимьян, бузину. Через несколько дней её сын скончался.

Несмотря на обещания Facebook удалить из соцсети ложную информацию о вреде прививок, десятки тысяч людей вступают в группы ативакцинаторов и призывают отказываться от прививок в пользу лечения народными средствами.

В самой популярной из них сейчас больше 139 тысяч участников.

Ранее УНИАН сообщал, что на Сумщине от пневмонии умер младенец.