ВОЗ: Мир сталкивается с хронической нехваткой средств личной защиты от коронавируса

В каждый регион, где была обнаружена эпидемия нового коронавируса, ВОЗ направляет медицинские средства защиты - маски, перчатки, респираторы, рабочие халаты и комплекты для тестирования.

Всемирная организация здравоохранения заявляет о хронической нехватке средств личной защиты от нового коронавируса.

Как сообщает Reuters, об этом сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес в Женеве.

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По его словам, ВОЗ направляет в каждый регион, где была обнаружена эпидемия нового коронавируса, медицинские средства защиты и, в частности, маски, перчатки, респираторы, рабочие халаты и комплекты для тестирования.

"Однако мир сталкивается с хронической нехваткой средств личной защиты", - заявил Гебрейес исполнительному совету ВОЗ.

Он сказал, что сегодня будет говорить с сетью поставщиков, чтобы выявить возможные препятствия в снабжении, найти решение и отстоять справедливое распределение средств защиты.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 7 февраля в мире зарегистрировано 31 тыс. 549 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV, из них 641 – летальный.