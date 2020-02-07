Китайский коронавирус мог передаться человеку через панголинов - ученые

Вспышка коронавируса в Китае могла распространиться от летучих мышей к человеку через нелегальную продажу чешуйчатых млекопитающих панголинов. Об этом сообщили китайские ученые.

Китайские исследователи в пятницу, 7 февраля, заявили, что вспышка опасного коронавируса в Китае могла распространиться от летучих мышей к человеку через нелегальную торговлю панголинами.

Эти животные - единственные в мире чешуйчатые млекопитающие, которые ценятся в Азии за мясо и лечебные свойства, сообщает DW, ссылаясь на Reuters.

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Исследование ученых показало, что последовательность геномов вирусов, найденных в панголинах, на 99% идентична пробам, которые приняли у пациентов с коронавирусом.

Исследователи Южно-Китайского сельскохозяйственного университета заявили, что это открытие будет иметь большое значение для профилактики и контроля над распространением вируса.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус из Китая.

По состоянию на пятницу, 7 февраля, зарегистрировано 31 тыс. 549 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV, из них 641 – летальный.