В Китае бушует вирус-убийца: последние данные по жертвам и зараженным

Больше всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Китае - 31 тыс. 200 человек.

По состоянию на 7 февраля в мире зарегистрировано 31 тыс. 549 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV, из них 641 - летальный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил на брифинге в Киеве.

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"По состоянию на утро 7 февраля было зарегистрировано 31 тыс. 549 случаев, лабораторно подтвержденных, инфицирования новым коронавирусом человека и, в том числе, 641 случай смерти", - сказал Кузин по информации от Всемирной организации здравоохранения.

Он отметил, что случаи инфицирования преимущественно регистрируются в Китае - 31 тыс. 200 человек, а также в еще 24 других странах. К таким странам по сравнению с предыдущими сутками добавилась Бельгия.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.