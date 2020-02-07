Более 8 миллионов человек умрут в ближайшие годы из-за своих повседневных привычек - ученые

Повседневные привычки вызывают немало заболеваний, среди них и 200 видов рака.

8,2 миллиона человек умрут в ближайшие годы из-за своих повседневных вредных привычек, если не начнут меняться и инвестировать в свое будущее.

Об этом говорили врачи и ученые с разных континентов, которые съехались на днях в Париж на медицинскую конференцию по уменьшению рисков неинфекционных заболеваний, говорится в материале ТСН.

Повседневные привычки вызывают немало заболеваний, среди них и 200 видов рака. По последним данным ВОЗ, чаще всего на планете диагностируют рак легких и груди – по 2,09 миллиона случаев за 2018 год, но именно рак легких привел к смерти в большинстве случаев. Заболевание напрямую связано с курением (как собственно и много других болезней).

«Чтобы уменьшить вред от курения, ученые начали программу «Tobacco harm reduction/уменьшение вреда для курильщиков». Она направлена на распространение информации на первый взгляд очевидной, как, например, что сам никотин, хотя и вызывает зависимость, и не приводит к раку, а проблемы со здоровьем возникают именно из-за химических реакций, происходящих во время сгорания табака и выделения токсинов. Поэтому, если заменить горение – уменьшается и шанс услышать страшный диагноз», - пишет автор материала.

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Идею услышали и поддержали табачные компании, и за несколько лет предложили на выбор варианты альтернативных никотиновых продуктов, но с меньшим риском (ни в коем случае не читать как безопасные – ред.): электронные сигареты, которые нагревают жидкости, содержащие никотин; продукты без горения, которые нагреваются до 350 градусов и «тлеют» по сравнению с обычной сигаретой, которая сгорает за 600 градусов и выше, а вместе с этим плавит все тяжелые примеси; бездымный/жевательный табак типа снюс», никотиновая соль и всевозможные никотиновые пластыри, таблетки, спреи.

«70% курильщиков хотят бросить курить и только 5% удается это без помощи. Именно поэтому уменьшение вреда такое важное, чтобы у людей была альтернатива получения никотина, но не такая губительная. Государственная инстанция в США, отвечающая за контроль качества продуктов FDA установила, что одно из изделий без сгорания содержит на 95% меньше вредных веществ, чем сигаретный дым. Это касается различных химических соединений, включая в себя угарный газ, канцерогены, акролеин, формальдегид, бензопирен», – заявляет египетский профессор Тарек Сафвет.

По данным одного из производителей табачных изделий, свыше 500 тысяч совершеннолетних курильщиков в Украине и 9 миллионов людей в мире уже отказались от курения сигарет в пользу продукта с меньшим риском для здоровья.