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7-летняя девочка "окаменела" из-за редкой болезни (фото, видео)

16:17, 07 февраля 2020
Зарубежные новости
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У девочки редкая болезнь / Скриншот

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Она больна неизлечимым эпидермолитическим ихтиозом, сообщает издание Daily Mail.

Руки, ноги и большую часть спины девочки покрывают твердые волдыри, напоминающие чешую. Из-за них девочке больно ходить и сидеть. 

Ихтиоз не опасен для жизни, но пациенты страдают из-за его симптомов всю жизнь. Часто у людей с этой болезнью ослаблены зрение и слух.

Ранее в Индии десятилетнего мальчика прозвали змеей из-за редчайшей болезни - все его тело покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая напоминает чешую.

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