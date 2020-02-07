7-летняя девочка "окаменела" из-за редкой болезни (фото, видео)

Девочке больно ходить и сидеть из-за болезни.

В Индии 7-летняя девочка Раджешвари "окаменела" из-за редкого заболевания, делающего кожу похожей на камень.

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Она больна неизлечимым эпидермолитическим ихтиозом, сообщает издание Daily Mail.

Руки, ноги и большую часть спины девочки покрывают твердые волдыри, напоминающие чешую. Из-за них девочке больно ходить и сидеть.

Ихтиоз не опасен для жизни, но пациенты страдают из-за его симптомов всю жизнь. Часто у людей с этой болезнью ослаблены зрение и слух.

Ранее в Индии десятилетнего мальчика прозвали змеей из-за редчайшей болезни - все его тело покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая напоминает чешую.