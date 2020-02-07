На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразился уже 61 человек

На судне находятся 25 украинцев.

На круизном теплоходе Diamond Express, стоящем на карантине в гавани японского города Иокогама, число инфицированных коронавирусом, вызывающим новый вид пневмонии, только за один день увеличилось более чем на 40 и достигло 61.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

Эти случаи были выявлены в результате выборочного тестирования 273 человек, у которых либо замечены подозрительные симптомы, либо были контакты с теми, у кого наблюдаются такие симптомы.

По данным ведомства, в 21 случае коронавирус выявлен у граждан Японии. В японском Минздраве сказали, что тестирование людей на Diamond Princess будет продолжено в случае выявления лиц с симптомами вируса. Новые пациенты будут отправлены в больницы в Токио и других городов страны.

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Как сообщал УНИАН, 4 февраля в японском порту Йокогамы круизный лайнер Diamond Princess («Бриллиантовая принцесса») поместили на карантин, потому что у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

По данным украинского МИД, на судне находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры. По состоянию на 6 февраля заражение коронавирусом лиц подтвердилось у 10 лиц, находящихся на лайнере. Среди инфицированных украинцев не было.