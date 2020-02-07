В США малыш родился с бородой, волосами по телу и "в рубашке" (фото)
14:17, 07 февраля 2020Зарубежные новости
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Отец в шутку назвал ребенка "маленьким Росомахой".
Врачи говорят, что пушистые волоски выпадут сами во время купания / Kennedy News & Media
26-летняя американка родила ребенка, покрытого волосами. Мальчик Джонатан появился на свет 28 января.
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Об этом сообщает издание Unilad. Руки, ноги, спина и плечи новорожденного были покрыты черными волосами, а на лице намечалась борода.
Также родился "в рубашке" — зародышевой оболочке, обычно лопающейся при родах.
Отец в шутку назвал ребенка "маленьким Росомахой".
Медсестры объяснили родителям мальчика, что пушистые волоски выпадут сами во время купания.
Ранее сообщалось, что у 25-летней итальянки растут волосы во рту из-за редкой болезни под названием гинзутизм десен. Всего известно менее десятка случаев, когда люди страдали от подобных состояний. Заметив волосы на деснах, женщина обратилась к врачам.
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