В США малыш родился с бородой, волосами по телу и "в рубашке" (фото)

Отец в шутку назвал ребенка "маленьким Росомахой".

26-летняя американка родила ребенка, покрытого волосами. Мальчик Джонатан появился на свет 28 января.

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Об этом сообщает издание Unilad. Руки, ноги, спина и плечи новорожденного были покрыты черными волосами, а на лице намечалась борода.

Также родился "в рубашке" — зародышевой оболочке, обычно лопающейся при родах.

Отец в шутку назвал ребенка "маленьким Росомахой".

Медсестры объяснили родителям мальчика, что пушистые волоски выпадут сами во время купания.

Ранее сообщалось, что у 25-летней итальянки растут волосы во рту из-за редкой болезни под названием гинзутизм десен. Всего известно менее десятка случаев, когда люди страдали от подобных состояний. Заметив волосы на деснах, женщина обратилась к врачам.