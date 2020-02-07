Коронавирус: Саудовская Аравия предпринимает жесткие меры

По состоянию на утро 7 февраля количество жертв смертельного коронавируса в Китае снова выросла - известно о 636 смертях.

Саудовская Аравия запретила своим гражданам и иностранцам, которые находятся сейчас в стране, посещать Китай.

Об этом пишет SPA.

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В главном паспортном управлении подчеркнули, что к ответственности будут привлекать всех, кто нарушит действующее ограничение.

Так, статус резидента Саудовской Аравии потеряют иностранцы, которые проигнорируют сдерживающие меры: им не позволят вернуться в Королевство.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 февраля количество жертв смертельного коронавируса в Китае снова выросла - известно о 636 смертях.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.