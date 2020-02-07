Число жертв коронавируса в Китае достигло 636

За минувшие сутки подтвердили более трех тысяч случаев заражения.

Число жертв смертельного коронавируса в Китае снова возросло - известно о 636 смертях.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Нацкомиссию здравоохранения, об этом свидетельствуют данные по состоянию на конец вчерашнего дня.

Достоверно известно о 31 161 подтвержденном случае заражения, в том числе 3 143 - за минувшие сутки.

В провинции Хубэй - эпицентре вспышки - зафиксировано 69 смертей, в том числе 64 - в ее столице Ухани.

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Как сообщал УНИАН, вчера было известно о 565 погибших в результате смертельной пневмонии.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.