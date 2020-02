В Китае опровергли информацию о смерти врача, который одним из первых забил тревогу из-за коронавируса

Китайская газета Global Times опровергла свою информацию о смерти от коронавируса врача Ли Веньляна, который одним из первых начал предупреждать о новой болезни коллег, а впоследствии и сам стал ее жертвой.

По последним данным, сердце врача остановилось, но его удалось реанимировать. Сейчас мужчина находится в критическом состоянии.

Ли был одним из восьми людей, которые еще в декабре прошлого года первыми пытались предупредить других медиков о вспышке новой болезни. Из-за этого он имел неприятную беседу с китайской полицией - правоохранители обвинили его в “распространении слухов”.

В конце концов медик и сам подхватил болезнь. Его диагноз спровоцировал возмущение среди общественности Китая в ответ на государственную цензуру по болезни.

Wuhan Central Hospital said on Weibo that Li Wenliang is still under emergency treatment. GT reporters heard people weeping inside ICU. Li was one of the 8 whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak in Dec but were reprimanded by Wuhan police. pic.twitter.com/UgSLSCvaDK