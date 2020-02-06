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В Китае опровергли информацию о смерти врача, который одним из первых забил тревогу из-за коронавируса

21:05, 06 февраля 2020
Зарубежные новости
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Ли Веньлян жив, однако его состояние очень опасный / cnn.com

Китайская газета Global Times опровергла свою информацию о смерти от коронавируса врача Ли Веньляна, который одним из первых начал предупреждать о новой болезни коллег, а впоследствии и сам стал ее жертвой.

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По последним данным, сердце врача остановилось, но его удалось реанимировать. Сейчас мужчина находится в критическом состоянии.

Ли был одним из восьми людей, которые еще в декабре прошлого года первыми пытались предупредить других медиков о вспышке новой болезни. Из-за этого он имел неприятную беседу с китайской полицией - правоохранители обвинили его в “распространении слухов”.

В конце концов медик и сам подхватил болезнь. Его диагноз спровоцировал возмущение среди общественности Китая в ответ на государственную цензуру по болезни.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 февраля от нового типа пневмонии, который вызывает коронавирус, умерло 565 человек. Одновременно 1198 больных вылечили.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус.

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