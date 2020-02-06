Во Вьетнаме обнаружили уже 12 инфицированных коронавирусом человек

Двое граждан, болезнь которых подтверждена сегодня, контактировали с ранее выявленными пациентами.

Во Вьетнаме подтвердили еще два новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных выросло в стране до 12 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

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Отмечается, что оба инфицированных являются гражданами Вьетнама из северной провинции Винь Фук и имели тесный контакт с пациентами, у которых ранее обнаружили коронавирус.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 февраля от нового типа пневмонии, который вызывает коронавирус, умерли 565 человек. В то же время 1198 больных вылечили.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.