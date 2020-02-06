В Китае коронавирусом заболел младенец

Диагноз установили через 30 часов после рождения младенца.

В Китае медики диагностировали смертельную пневмонию, вызванную коронавирусом, у малыша из Уханя.

Об этом сообщает BBC.

Ребенок родился 2 февраля в эпицентре вспышки болезни в Ухане у больной матери. Пока врачи не знают, каким образом вирус передался: утробным путем или уже после рождения.

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Диагноз установили через 30 часов после рождения младенца.

По последней информации, ребенок сейчас весит 3,23 кг и находится под наблюдением медиков. По состоянию на вечер 6 февраля это пока самый маленький пациент.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 февраля от нового типа пневмонии, который вызывает коронавирус, умерло 565 человек. Одновременно 1198 больных вылечили.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.