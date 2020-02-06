"Число умерших значительно выше": врач рассказал о ситуации в эпицентре китайского коронавируса

По словам мужчины, существует дефицит защитных масок, поэтому больные не имеют возможности менять их каждые четыре часа, как того требуют врачи.

Количество жертв смертельного коронавируса в Китае больше, чем сообщает официальная статистика.

Об этом заявил сотрудник одной из клиник Ухани - эпицентра вируса в интервью DW. Из соображений безопасности его настоящее имя не публикуется.

По словам мужчины, пациенты с симптомами коронавируса часто вынуждены часами ждать обследования. После него врачи выписывают им лекарства и отправляют этих людей по домам с предписанием держаться подальше от окружающих.

"Комнаты ожидания полны людей, которые кашляют. Проведя много времени в такой обстановке, даже у здорового человека повышается риск заразиться", - рассказал медик.

Он отмечает, что больницы иногда расположены неблизко и в случае отсутствия собственной машины приходится брать такси.

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"Номер экстренной помощи "120" фактически не работает из-за наплыва желающих дозвониться. Кому не повезло, те вынуждены идти пешком. Говорят, что кое-кто, в конце концов, так и не доходит до больницы", - говорится в рассказе.

Врач уточнил, что существует дефицит защитных масок и дезинфицирующих средств - их распродали. Поэтому выполнять предписание врачей о смене маски и защитной одежды каждые четыре часа не получается.

"Думаю, число зараженных и умерших значительно выше, чем становится публично известно. Даже когда с помощью обычной компьютерной томографии оказывается легочное заболевание, не всегда проводятся необходимые мероприятия по установлению его возбудителя. Почему? Потому что слишком длинная очередь из тех, кто ожидает. Но тот, кто не обследовался и умер, не попадает в статистику летальных случаев от коронавируса", - говорит врач.

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Он также добавил о нехватке коек и медперсонала в новых больницах, которые были построены после начала эпидемии смертельной болезни.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 февраля от нового типа пневмонии, которую вызывает коронавирус, умерло 565 человек. Одновременно 1198 больных вылечили.