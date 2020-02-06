Украинцев нет среди инфицированных коронавирусом на заблокированном в Японии лайнере – Минздрав

Минздрав Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в местные больницы, остальные пассажиры и члены экипажа останутся на судне не менее 14 дней.

Среди инфицированных коронавирусом лиц, находящихся на заблокированном в Японии круизном лайнере Diamond Princess, украинцев нет.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства охраны здоровья Украины, национальный координатор по Международным медико-санитарным правилам в Японии (ММСП) сообщил, что на борту лайнера находится 25 граждан Украины.

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В Минздраве напомнили, что ранее власти Гонконга сообщили о случае заболевания у пассажира, который был на борту лайнера с 20 января. 25 января пассажиру диагностирован коронавирусную инфекцию 2019-nCoV после высадки в Гонконге.

С 4 февраля Минздрав Японии поставил судно на карантин и проводит исследование для пассажиров и членов экипажа, которые контактировали с человеком с подтвержденным случаем и имеют лихорадку или респираторные симптомы.

«Были отобраны образцы в 237 пассажиров и членов экипажа и проводится их исследование. Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV. По информации контактного лица ММСП Японии, граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев нет», - говорится в сообщении.

Минздрав Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы в Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Остальные пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, останутся на судне как минимум 14 дней.

Центр общественного здоровья Украины направил к сведению Госпогранслужбы письмо с информацией об этой ситуации с целью координации и слаженности действий во время проведения соответствующих мероприятий реагирования.

Как сообщал УНИАН, по данным украинского МИД, на судне находятся 25 граждан Украины – все члены экипажа. Всего на судне 3 тысячи 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тысячи 700 – пассажиры.