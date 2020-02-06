Медики рассказали, что нельзя делать сразу после еды

Съеденные сразу после основного блюда фрукты могут не перевариваться нормально и стать тяжелой нагрузкой для ЖКТ.

После еды лучше отказаться от ряда занятий, поскольку они оказывают не самое лучшее действие на наш организм.

Наиболее опасные из них медики перечислили на портале Times Now.

Душ сразу после еды может помешать нормальному пищеварению. Лучше его принять как минимум через 40 минут после принятия пищи.

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Ученые предупреждают: даже одна сигарета после еды очень опасна. Курение сразу после трапезы значительно увеличивает риск некоторых видов рака, например, кишечника, легких.

Медики советуют не пить чай сразу после еды, выдержите паузу хотя бы 30 минут. Иначе организм не сможет нормально получить из пищи железо.

Съеденные сразу после основного блюда фрукты могут не перевариваться нормально и стать тяжелой нагрузкой для ЖКТ.

Ранее были названы восемь самых опасных для здоровья продуктов. Среди них - сырая вода, свежая мука, «готовые к употреблению» овощи и фрукты, ростки семян, сырое мясо, устрицы, сырые яйца, свежие соки и молоко.