Лайнер с украинцами в Японии: количество больных коронавирусом увеличилось до 20 человек
Количество больных на новый тип пневмонии, вызванный коронавирусом, увеличилось на круизном лайнере Diamond Princess до 20 человек.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и труда Японии.
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Среди пострадавших есть пожилые люди. Всех заболевших госпитализировали в больницу префектуры Канагава.
В ведомстве добавили, что продолжают тестировать пассажиров на коронавирус.
Как сообщал УНИАН, 4 февраля в японском порту Йокогама круизный лайнер Diamond Princess («Бриллиантовая принцесса») поместили на карантин, потому что у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.
По данным украинского МИД, на судне находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.
Вскоре власть Японии подтвердила 10 случаев заболевания коронавирус 2019-nCoV. В связи с этим 4 февраля судно было поставлено на карантин.