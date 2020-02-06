Как защититься от коронавируса-убийцы: какая маска точно поможет (фото)

В условиях распространения коронавируса обычные маски малоэффективны. Требуются маски с HEPA-фильтром.

Китайский коронавирус - уже несколько недель одна из самых горячих тем в новостях. Она обросла рядом мифов. Один из них - о защите от вируса-убийцы с помощью простой маски.

Возможно ли защититься от 2019-nCoV, используя элементарные средства защиты, среди которых и тканевая маска, расскажет УНИАН.

Ажиотаж вокруг масок

В Китае на фоне новостей о жертвах и зараженных новым коронавирусом самым продаваемым товаром стали одноразовые лицевые маски. Они в случае распространения вируса-убийцы необходимы в таких случаях:

чтобы снизить риск заражения окружающих при чихании или кашле;

чтобы не допустить попадания вируса из рук в рот.

Маска, в том числе и N95, скорее поможет тем, кто уже заразился, перестать заражать окружающих (но здесь есть важный нюанс: маску нужно постоянно менять!).

Тряпичная маска защита от коронавируса: причины слабой эффективности

Во-первых, такая маска неэффективна в качестве надежного средства защиты от смертоносного коронавируса в силу наноразмера частиц вируса. Во-вторых, тряпичная маска плохо прилегает. В-третьих, она не защищает глаза.

В масках слишком крупные поры, поэтому мелкие капли могут проникнуть через нее. Но крупные капли, например, если человек чихнул прямо на вас, скорее всего, такое средство защиты на некоторое время задержит.

Какая маска защитит от коронавируса?

От коронавируса способна защитить только полнолицевая, закрывающая глаза маска. Помните, что 2019-nCoV может попасть в организм и через глаза.

На помощь придет эластомерный полнолицевой респиратор с HEPA-фильтром. Еще один вариант - респиратор с HEPA-фильтром и плотно прилегающие очки.

HEPA-фильтры - это высокоэффективные фильтры, главная цель которых – удалять из воздуха мелкодисперсные частицы. HEPA – это не бренд и не марка, а класс фильтров.

Принципы работы НЕРА-фильтра

В него попадает воздушный поток с пылинками разного размера

На фильтре оседают все частицы, которые вышли из потока и коснулись волокна

Пылесосить HEPA бесполезно – только менять, ведь пыль задерживается в этом фильтре практически навсегда.

При написании статьи использованы материалы Habr.com