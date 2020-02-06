Смертельный коронавирус: Канада решила эвакуировать своих граждан из Ухани

Их возвращения ожидают завтра.

Канада намерена эвакуировать своих граждан из Ухани - эпицентра вспышки китайского коронавируса.

Как сообщает Reuters, около двух сотен человек доставят в городок Трентон в центральной части страны, где находится крупнейшая в Канаде военно-воздушная база. Прибывших намерены продержать на карантине в течение двух недель.

По информации канадского премьера Джастина Трюдо, самолет должен прибыть в пятницу.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. Также ВОЗ подсчитала, сколько денег ей нужно для борьбы с китайским коронавирусом.