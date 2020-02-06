Фонд Билла Гейтса пожертвует $100 миллионов на борьбу с коронавирусом

Денежные средства будут переданы международным организациям, среди которых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Благотворительный фонд главы компании Microsoft Билла Гейтса выделит до $100 млн на борьбу с новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что денежные средства будут переданы международным организациям, среди которых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так около $60 млн пойдет на ускорение процесса разработки и тестирования вакцины от вируса. Кроме того, $20 млн на выявление наличия заболевания, а также изоляцию и проведение лечения у уже заболевших людей.

Еще $20 млн будут отданы на защиту населения в Африке и Южной Азии.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.