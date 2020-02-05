У 10 человек на заблокированном в Японии лайнере подтверждено заболевание коронавирусом - Минздрав

В Минздраве выясняют информацию о наличии граждан Украины среди указанных 10 подтвержденных случаев.

На заблокированном в Японии лайнере Diamond Princess подтверждено 10 случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что 2 февраля власти Гонконга заявила об обнаружении случая заболевания, вызванного вирусом 2019-nCoV, у пассажира, находившегося на борту лайнера в период с 20 января.

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В связи с этим 4 февраля судно было поставлено на карантин. На судне осуществляется ПЦР-исследование пассажиров и экипажа, которые контактировали с заболевшим и имеют лихорадку или респираторные симптомы. «Были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, последовательно проводится их исследование. В настоящее время получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV. Сейчас Центр общественного здоровья Минздрава выясняет информацию о наличии граждан Украины среди указанных 10 подтвержденных случаев», - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что 5 февраля Национальный координатор по международным медико-санитарным правилам Японии сообщил, что на борту указанного круизного лайнера находятся 26 граждан Украины.

«Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы в Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Остальные пассажиры - члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в японском порту Йокогама круизный лайнер Diamond Princess («Бриллиантовая принцесса») поместили на карантин, потому что у одного из пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.

По данным украинского МИД, на судне находятся 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.