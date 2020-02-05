На круизном лайнере, где обнаружен коронавирус, находится 25 украинцев - МИД

Все украинцы являются членами экипажа.

На круизном лайнере Diamond Princess, заблокированном в Японии из-за случая заражения коронавирусом одного из пассажиров, находятся 25 украинцев, которые являются членами экипажа судна.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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«По предварительной информации, на борту лайнера Diamond Princess находятся 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна», - сказал Погорельцев и уточнил, что украинцы являются членами экипажа этого судна.

Также он добавил, что лайнер находится на рейде вблизи японского порта Иокогама.

По его данным, на судне с 7:00 5 февраля установлен карантин сроком на 14 суток. «В настоящее время японские медики принимают меры с целью проведения диагностики всех находящихся на судне», - заметил Погорельцев.

Всего на судне находится 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры, а остальные - члены экипажа.

Кроме того, директор департамента уточнил, что властями Японии организовано жизнеобеспечение судна и людей на борту, работает служба психологической поддержки. После завершения карантина будет организовано дополнительное обследование всех лиц, а затем будет приниматься решение об оставлении борта лайнера.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в японском порту Йокогама круизный лайнер Diamond Princess ( «Бриллиантовая принцесса») поместили на карантин, потому что у одного из пассажиров выявили коронавирус 2019 nCoV. На борту судна находились 3,5 тысячи человек.