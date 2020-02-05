В Италии во рту женщины растут волосы из-за редкой болезни

Медики говорят, что таких случаев в мире всего было меньше десятка.

У 25-летней итальянки растут волосы во рту из-за редкой болезни под названием гинзутизм десен. Всего известно менее десятка случаев, когда люди страдали от подобных состояний. Заметив волосы на деснах, женщина обратилась к врачам.

Как пишет Newsweek, ранее ей поставили диагноз синдрома поликистозных яичников. Поэтому появление волос в ротовой полости могло вызвать гормональное нарушение. Такие нарушения довольно часто вызывают появление волосяного покрова у женщин на лице, спине и тому подобное. Во время осмотра врачи обнаружили, что у итальянки также появились волосы на шее и подбородке. Во рту же у нее появились «коричневого цвета ворсинки, похожи на ресницы».

Медики удалили их. Но спустя год пациентка вернулась с еще большим количеством оральных волосков, которые росли из десен. По словам врачей, это чрезвычайно редкое состояние. И его причины до сих пор не известны. В научной литературе они нашли только пять других подобных случаев. В основном у пациентов обнаруживали один волос в разных частях ротовой полости.

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Чтобы понять, что могло вызвать это плохо изученное явление, команда врачей взяла на анализ образец тканей из рта женщины. Они обнаружили, что ее десны были нетипично толстыми. По мнению исследователей, ткани в человеческом рту подобны тем, которые формируют кожу. Поэтому вполне вероятно, что они способны содержать волосы. Однако, точные причины болезни итальянки остаются невыясненными.