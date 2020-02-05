Британские ученые готовы начать испытания вакцины от коронавируса на животных

Если испытания будут успешными, уже летом могут начаться клинические тесты с людьми.

Профессор Имперского колледжа Лондона Роббин Шэтток заявил о “прорыве” его команды в работе над вакциной от смертельно опасного коронавируса.

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Об этом сообщает SkyNews. По словам ученого, достижение позволит сократить обычный цикл разработки вакцины с двух-трех лет до “всего лишь 14 дней”.

Сейчас британские специалисты вплотную приблизились к началу испытания вакцины на животных - они могут начаться уже на следующей неделе. Если испытания будут успешными, уже летом могут начаться клинические тесты с людьми.

Отмечается, что над вакциной работают в Китае, США, Австралии и Европе. Команды ученых из разных активно сотрудничают для скорейшего завершения проекта.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. По состоянию на 5 февраля в мире зарегистрировано 24 тыс. 505 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, среди которых 493 летальных.

Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.