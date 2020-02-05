"За бортом -29, а они хвостовую часть открыли": СМИ показали эвакуацию россиян из Китая (фото)

Первый борт с эвакуированными приземлился в Тюмени около 9 часов утра.

Эвакуация россиян и белорусов из Китая из-за распространения в стране смертельного коронавируса проходит в нечеловеческих условиях.

Читательница Ольга рассказала «Радио Свобода» о своей двоюродной сестре Полине, гражданке России, которая работала в китайском городе Ухань, ставшим эпицентром нового вируса.

На данный момент известно, что первый борт с эвакуированными приземлился в Тюмени около 9 часов утра. Около 13 часов по белорусскому времени Полина вышла на связь с семьей.

«Последний раз с ними была связь на дозаправке в Улан-Удэ. Она присылала мне скриншот из телефона, что за бортом минус 29. Это военный самолет, и они позади всю хвостовую часть открыли. Холод! Летят младенцы, летят еще дети. Посреди самолета шатер и ведро. Это эвакуация?! Причем все здоровые летят. Сейчас неизвестно, в каком они состоянии долетели с такими условиями», - возмущается Ольга условиями эвакуации.

«Так поступать с людьми, как будто в сарай загнали, это вершина издевательства! - считает Ольга. Самое интересное, что все корреспонденты, военные в масках, костюмах химзащиты, а те, кого вывозят, в марлевых масках. Дали б уже и людям что-то».

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на утро 5 февраля количество заболевших новым типом пневмонии, который вызывает коронавирус, в мире выросло до 24 541 человек, погибших уже насчитывается 493.