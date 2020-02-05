В Австрии пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

К поискам больной привлекли полицию, женщину нашли у нее дома.

Из клиники в австрийском Зальцбурге сбежала женщина с подозрением на смертельно опасный коронавирус. Женщину обнаружили у нее дома.

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Как сообщает TJoutnal, ссылаясь на телеканал OE24, к поискам больной привлекли полицию. Правоохранители и сотрудники Департамента здравоохранения нашли 31-летнюю женщину у нее дома. Причины ее побега не раскрываются.

В то же время Департамент здравоохранения начал составлять контактный профиль пациента, чтобы выяснить личности тех, кого она могла заразить. Часть из них могут госпитализировать.

Отмечается, что женщину поместили в больницу после путешествия на Тайвань и Новую Зеландию. На обратном рейсе домой у неё возникли проблемы с дыханием, она сама обратилась за консультацией.

Врачи госпитализировали пациентку с подозрением на новый коронавирус, потому что анализы на грипп были отрицательными.

Напомним, по состоянию на утро 5 февраля количество больных новым типом пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в мире возросло до 24 тыс. 541, зафиксировано 493 смертельных случая

Вспышка заболевания началась в китайском городе Ухань в конце декабря. Больше всего случаев зафиксировано в Китае – 24 328 больных, Таиланде – 25, Сингапуре – 24, Японии – 22, Гонконге – 18, в Южной Корее – 16, Австралии – 13, Германии – 12, США, Тайване – 11.