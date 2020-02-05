Впервые зафиксирована передача коронавируса-убийцы от матери новорожденному

Врачи подтвердили, что в организме новорожденного присутствует инфекция.

Беременные женщины, зараженные новым коронавирусом, могут передать его своему нерожденному ребенку.

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Об этом сообщили врачи детской больницы в китайском городе Ухань, пишет издание Channel NewsAsia.

Пациентка с коронавирусом 2019-nCov родила ребенка 2 февраля, а через 30 часов новорожденный был обследован на наличие вируса. Врачи подтвердили, что в его организме присутствует инфекция.

Напомним, по состоянию на утро 5 февраля в мире зарегистрировано 24 тыс. 505 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из которых 493 летальных.

Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах. В Минздраве отмечают, что в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

По оценкам ВОЗ, риски распространения 2019-nCoV остаются очень высокими в Китае, высокими на региональном и глобальном уровнях.