В Финляндии планируют уровнять мужчин и женщин по длительности декретного отпуска
13:36, 05 февраля 2020Зарубежные новости
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Срок отпуска по уходу над ребенком для мужчин могут увеличить до семи месяцев.
В Финляндии для родителей готовят "радикальную реформу" / фото: Pixabay
Правительство Финляндии, возглавляемое женщинами, планирует почти вдвое увеличить продолжительность отпуска по отцовству для мужчин.
Как сообщает Reuters, таким образом мужчины смогут уходить в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на такой же срок, как и женщины - до семи месяцев. Также пары смогут поделить поровну время декрета между собой.
Как отмечается, женщины в Финляндии также имеют право на месяц отпуска по беременности до предполагаемой даты родов.
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По словам министра здравоохранения и социальных дел, целью подобной "радикальной реформы" является как улучшение гендерного равенства, так и повышение уровня рождаемости.
"Это обеспечит лучшее равенство между родителями и разнообразие в семьях", - убеждена глава Минздрава страны.
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