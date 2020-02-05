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В Финляндии планируют уровнять мужчин и женщин по длительности декретного отпуска

13:36, 05 февраля 2020
Зарубежные новости
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В Финляндии для родителей готовят "радикальную реформу" / фото: Pixabay

Как сообщает Reuters, таким образом мужчины смогут уходить в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на такой же срок, как и женщины - до семи месяцев. Также пары смогут поделить поровну время декрета между собой.

Как отмечается, женщины в Финляндии также имеют право на месяц отпуска по беременности до предполагаемой даты родов.

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По словам министра здравоохранения и социальных дел, целью подобной "радикальной реформы" является как улучшение гендерного равенства, так и повышение уровня рождаемости.

"Это обеспечит лучшее равенство между родителями и разнообразие в семьях", - убеждена глава Минздрава страны.

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