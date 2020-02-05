В Финляндии планируют уровнять мужчин и женщин по длительности декретного отпуска

Срок отпуска по уходу над ребенком для мужчин могут увеличить до семи месяцев.

Правительство Финляндии, возглавляемое женщинами, планирует почти вдвое увеличить продолжительность отпуска по отцовству для мужчин.

Как сообщает Reuters, таким образом мужчины смогут уходить в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на такой же срок, как и женщины - до семи месяцев. Также пары смогут поделить поровну время декрета между собой.

Как отмечается, женщины в Финляндии также имеют право на месяц отпуска по беременности до предполагаемой даты родов.

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По словам министра здравоохранения и социальных дел, целью подобной "радикальной реформы" является как улучшение гендерного равенства, так и повышение уровня рождаемости.

"Это обеспечит лучшее равенство между родителями и разнообразие в семьях", - убеждена глава Минздрава страны.